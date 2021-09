Krise in Österreichs Breitensport: Es kommt Bewegung ins Spiel

Schon am Tag zuvor findet der Tag des Langen Sports statt. Kinder und Jugendliche können durch Kooperationen von Schulen und Sportvereinen entweder diverse Sportangebote direkt in den Schulen ausprobieren oder Angebote am Vereinsstandort wahrnehmen. „Die Vereine müssen verstärkt in die Schulen gehen, deshalb ist dies ein bedeutender Tag“, betont Sport-Austria-Boss Hans Niessl.