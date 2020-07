Teures Vergnügen: 129 Euro für einen Nachmittag mit Dominic Thiem

So groß die Sehnsucht der Nummer 3 der Welt nach seinen Tennis-Kollegen und Turnieren sein mag, so zurückhaltend sind seine Anhänger. Bei Thiems vergangenen Auftritten in Kitzbühel hätten die Turnier-Veranstalter gut und gerne doppelt so viele Tickets auflegen können, nun ist das Interesse aber überschaubar.

Obwohl pro Session nur 500 Zuschauer auf den Centre Court dürfen, sind die Tickets noch längst nicht vergriffen. Das mag in erster Linie an Corona liegen, ganz sicher hängt es auch mit den saftigen Ticketpreisen zusammen: Wer sich am Dienstag die Tag-Session mit der Auftaktpartie von Dominic Thiem gegen den Norweger Casper Ruud geben will, muss wohlfeile 129 Euro bezahlen.