Was im US-Open-Finale für Dominic Thiem spricht

Alexander Zverev hat für eine Nummer sieben der Welt vergleichsweise wenig Erfahrung. Gerade bei Grand-Slam-Turnieren konnte der Deutsche bislang wenig überzeugen. Bis zu diesen US-Open war Zverev bei den Grand-Slam-Turnieren noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.

Die Konstanz

Es war beeindruckend, wie Dominic Thiem durch diese US-Open marschierte. In diesen zwei Wochen leistete sich der 27-Jährige keine Konzentrationsmängel oder Schwächephasen, sondern er überzeugte in allen Linien. Auf dem Weg ins Endspiel war er ein Muster an Konstanz auf höchstem Niveau und musste lediglich einen Satz abgeben (gegen Marin Cilic). Alexander Zverev ist da eher der launischere Typ, der gerne einmal den Faden verliert und dann mit sich und der Welt hadert. Im Semifinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta fand der 23-Jährige lange nicht ins Spiel und verlor die ersten beiden Sätze. Solche langen Schwächeperioden kennt man von Thiem nicht.