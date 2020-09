US Open: Ein Gipfeltreffen in aller Freundschaft

Es ist irgendwie so, dass sich eine Partie trifft, zur Sperrstund’ zwei Freunde überbleiben und sich gegenseitig einladen.

Dominic Thiem und Alexander Zverev werden einander heute nichts schenken. Und werden auch nicht auf der Playstation „Stadt, Land, Fluss“ oder sonst irgendwas spielen. In New York läuft der „Final Countdown“. Der Niederösterreicher und der Deutsche stehen im Endspiel, Thiem in seinem vierten auf der höchsten Bühne, Zverev feiert sein Debüt in einem Major-Finale (22 Uhr MESZ, Servus TV, Eurosport und im KURIER.at-Liveticker).

Was die Beiden neben der langjährigen Freundschaft noch eint: Sie waren die besten Spieler dieses Grand-Slam-Turniers, das so viele Negativschlagzeilen wie noch nie brachte. Die Djokovic-Disqualifikation, Rassismus-Debatten und unzufriedene Profis in der Bubble – Thiem und Zverev haben dies vergessen lassen. Mit erfrischendem Spiel.