Thiem: "Werde alles tun, um mir den großen Traum zu erfüllen"

Ein überglücklicher Dominic Thiem hat sich nach seinem Semifinalerfolg bei den US-Open gegen den Russen Daniil Medwedew per Videokonferenz den Fragen der internationalen Medien gestellt. Der 27-jährige Niederösterreicher steht erstmals in New York im Endspiel, in dem er am Sonntag (22 Uhr, Liveticker auf kurier.at/sport, Eurosport, ServusTV) auf den Deutschen Alexander Zverev trifft.

Sie stehen nun zum vierten Mal innerhalb von neun Grand-Slam-Turnieren im Endspiel. Ist diese Erfahrung gegen den Finaldebütanten Zverev ein großer Vorteil für Sie?

Dominic Thiem: "Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein großer Vorteil ist. Es ist eine unglaublich starke Statistik, sensationell ist das, aber es wird mir nicht wirklich helfen. Weil wir werden beide einen großen Druck am Sonntag verspüren. Es ist für uns beide eine Riesenchance. Wir beide haben alles dafür gemacht, dass wir in der Situation sind, dass wir den ersten ganz großen Titel holen. In dem Moment, wo ich den Platz betrete, werde ich sicher keinen Gedanken mehr daran verschwenden, dass das jetzt mein viertes Finale ist und ich bei den ganzen Grand Slams richtig gut gespielt habe, sondern meine ganze Konzentration darauf richten, dass ich das Match so gut wie möglich bestreite."