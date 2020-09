Thiem-Fazit: "Es muss eines meiner besten Matches gewesen sein"

Er hat es also geschafft: Dominic Thiem erreichte nach zweimal bei den French Open und im Jänner bei den Australian Open erstmals auch das Endspiel der US Open. Der 27-Jährige besiegte den russischen Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew nach 2:56 Stunden mit 6:2,7:6(7),7:6(5) - trotz einer Blessur der rechten Achillessehne. Er trifft nun am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/KURIER-Liveticker) in seinem vierten Grand-Slam-Finale auf den Deutschen Alexander Zverev, gegen den er bisher sieben von neun Begegnungen gewonnen hat. Der Weltranglisten-Dritte hat damit ein Preisgeld in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar (1,27 Mio. Euro) sicher.