US Open: Leichtes Los für Djokovic, Tsitsipas gegen Altstar Murray

Novak Djokovic startet seinen von ihm erhofften Run auf den "Grand Slam" in New York gegen einen Qualifikanten. Der Sieger der ersten drei Major-Turniere 2021 will sich als Nachfolger des derzeit verletzten Titelverteidigers Dominic Thiem auch den vierten Titel holen und erster Kalender-Grand-Slam-Sieger seit Steffi Graf (1988) bzw. seit Rod Laver (1969) werden.