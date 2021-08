Die ATP-Weltrangliste offenbart: Die Zeiten haben sich geändert. Zwar liegt Novak Djokovic, der überragende Mann in dieser Saison, noch immer in Führung, dahinter tummeln sich aber die Spieler der nächsten Generation: Daniil Medwedew (25), Stefanos Tsitsipas (23) und Alexander Zverev (24). Rafael Nadal (35) liegt nur noch auf Platz fünf, ob der an einer heiklen Fußverletzung leidende Spanier noch einmal den Sprung aufs Stockerl schafft, ist offen.

New generation

Der Leader dieser jungen Generation ist Dominic Thiem, der Niederösterreicher, der am 3. September 28 wird, fällt aufgrund einer Handgelenksverletzung für die US Open und den Rest der Saison aus. Sein Favorit im Big Apple, wie auch jener von Legende Boris Becker, ist Djokovic. „Er wird sich diese Jahrhundertchance nicht entgehen lassen“, sagt Österreichs Topmann, der bei den Australian Open im Jänner wieder dabei sein will. Immerhin kann der 34-Jährige als erster Spieler seit 1969 alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnen. Und Becker sagt: „Er ist die Nummer eins der Welt und dreifacher Grand-Slam-Sieger dieses Jahr. Also, wenn Novak Djokovic jetzt nicht Favorit ist bei dem Turnier, wer soll es denn sein?“ Jedoch: Hat Djokovic sein Desaster von Olympia verkraftet?