Nächster Paukenschlag: Nadal beendet die Saison

Erst vor wenigen Tagen gab Rafael Nadal bekannt, dass er dieses Wochenende bei einem Golfturnier in seiner Heimat Mallorca teilnehmen wird - und das eine Woche vor den US Open. Nun ist es fix: Der 20-fache Grand-Slam-Champ wird nicht nur in New York fehlen, sondern beendet vorzeitig die Saison 2021. Anhaltende Fußpropbleme machten dem Spanier zu schaffen. "Ich bin mit maximaler Begeisterung dabei, alles zu tun, um die bestmögliche Form wiederzuerlangen", twitterte der Spanier.