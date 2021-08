Fragezeichen Nadal: Golfturnier vor den US Open

Roger Federer hat sich bereits in eine längere Verletzungspause zurückgezogen, Dominic Thiem wird ebenso heuer kein Turnier mehr spielen. Mehr als nur unsicher ist, ob Rafael Nadal bei den US Open ab 30. August aufschlagen wird. Am Wochenende schlägt der 35-Jährige zwar Bälle, aber kleinere. Der Spanier hat sich für die Balearen-Golfmeisterschaft 2021 in der Semi-Amateur-Gruppe daheim auf Mallorca angemeldet, die an diesem Wochenende stattfinden.