Dass beim Rogers Cup nicht alles Roger ist, liegt auf der Hand. Nicht nur, weil Roger nicht dabei ist.

Besagter Rogers Cup, der abwechselnd in Montreal und (wie derzeit) Toronto stattfindet, ist heuer dünn besiedelt, was Stars betrifft. Roger Federers Zukunft ist aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme offen, Nadal tut wieder der linke Fuß weh, der Spanier fehlt in Toronto und wie der Schweizer nächste Woche in Cincinnati, beim nächsten Masters-1.000-Turnier. Ob und wie fit die beiden Superstars die US Open ab 30. August in Angriff nehmen, steht ebenso noch in den Sternen.