Sinner gewinnt die US Open: Die Nummer eins als Spielverderber

So sehr sich das Heimpublikum in Flushing Meadows gewünscht hätte, dass der erste US-Finalist seit 2006 auch der erste US - Open -Sieger seit 2003 werden würde – sie hatten die Rechnung ohne die Nummer eins der Welt gemacht, die an diesem Sonntag mit einer Extraportion Motivation ins Arthur Ashe Stadium gekommen war.

Sie sahen einen perfekten Einstand für Jannik Sinner, der mit einem Break ins Spiel startete. Das sollte ganz schwer werden für den ersten US-Finalisten in New York seit Andy Roddick 2006.

Triumph nach Dopingvorwürfen

Dabei wollten ihn viele gar nicht erst in New York spielen sehen. Dass er nach seiner positiven Doping-Probe unmittelbar vor den US Open freigesprochen wurde, fanden auch andere Topstars zumindest nicht einwandfrei. So ließ der fünffache US-Open-Champ Roger Federer erst vor wenigen Tagen verlautbaren: „Ich vertraue wie viele darauf, dass Jannik nichts getan hat. Aber es gehört die Frage beantwortet, warum er nicht gesperrt wurde, während man sich nicht sicher war.“

Generell wurde Sinner aber in New York dieser Tage in Ruhe gelassen. Und darf sich deshalb nicht nur über einen Siegerscheck in der Höhe von 3,6 Millionen Dollar (3,25 Millionen Euro) freuen, sondern auch über die eindeutiger gewordene Vormachtstellung im Ranking.