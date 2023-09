Todesdrohungen gegen Österreichs Tennis-Asse: Verband geht gegen Hass vor

Zahlreiche ÖTV-Topprofis berichteten dieser Tage, vor allem im Zuge der Davis-Cup-Begegnung Österreich gegen Portugal im Multiversum Schwechat, dass derartige Hasskommentare im Internet nach Niederlagen oder verlorenen Games oder Sätzen mittlerweile zum traurigen Standard geworden sind.

Der ÖTV will das so nicht akzeptieren und wird seinerseits aktiv. "Wir werden als Unterstützer des Play Fair Code, der sich saubere und manipulationsfreie Wettbewerbe zum Ziel setzt, entschieden gegen jegliche Form von Hass und Gewalt im Netz aufzutreten", sagt ÖTV-Präsident Martin Ohneberg. Der ÖTV möchte die jüngsten Schilderungen von den Spielern zum Anlass nehmen, konkrete Schritte zu setzen und eine Task-Force einzurichten, um in der Zukunft einen Einfluss auf den Ausgang der Matches so weit wie möglich zu vermeiden.