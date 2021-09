Thiem steigt beim Tennis Channel als US-Open-Analyst ein

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem wird im Rahmen der US Open für den Tennis Channel als Analyst fungieren. Das gab der Sender am Mittwoch per Tweet bekannt. Der noch bis Freitag 27-Jährige kann seinen Titel vom Vorjahr wegen einer Handgelenksverletzung nicht verteidigen. Der Weltranglisten-Sechste hat wegen der Blessur seine Saison bereits beendet. Ebenfalls im Team des Tennis Channel befindet sich u.a. die US-Amerikanerin Lindsay Davenport, ehemalige Nummer eins.