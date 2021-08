Murray nach Klo-Pause sauer: "Habe den Respekt vor ihm verloren"

So habe Tsitsipas immer wieder kürzere und längere Pausen eingelegt, oftmals vor Aufschlägen des Briten. "Das kann kein Zufall sein", so Murray, "In so einem Moment glaube ich ihm nicht, dass ihm der Fuß irgendwelche Probleme macht." Es sei "einfach enttäuschend", so der 34-Jährige weiter, "Ich schätze ihn sehr, ich glaube er ist ein brillanter Spieler. Aber ich habe keine Zeit für so etwas. Und ich habe den Respekt vor ihm verloren."

Und Tsitsipas selbst? Der kann die Aufregung um seine Person nicht nachvollziehen. "Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Regeln gebrochen habe", so der Grieche. Wenn Murray etwas stören würde, solle er ihm das "unter vier Augen mitteilen."