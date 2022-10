Er würde es natürlich offiziell nie zugeben, aber für Herwig Straka, den Turnierdirektor der Erste Bank Open, war der Freitag vielleicht der wichtigste Tag. Es war der Tag nach Dominic Thiem.

Wenn der erklärte Publikumsliebling und letzte Spieler aus dem gastgebenden Land seine Tenniskoffer packen muss, zeigt sich für eine Veranstaltung, wie es um sie wirklich bestellt ist. Sind die anderen verpflichtenden Spieler namhaft genug? Kommen die Leute dennoch?

Man hat an diesem Freitag in der Wiener Stadthalle nicht extra nachfragen müssen, es hat genügt, sich am frühen Nachmittag die Warteschlangen vor den Eingängen anzusehen.