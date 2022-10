Thiem beendet nach Wien-Aus gegen Medwedew die Saison vorzeitig

In Asien habe er sechs bis sieben Exhibition-Matches Anfang Dezember - darunter in Saudi-Arabien - und dann noch einmal um die Weihnachtszeit eingeplant, so Thiem. Partien gegen Leute wie den Russen Karen Chatschanow, den Kroaten Borna Coric oder eventuell in Saudi-Arabien wieder gegen Medwedew oder den Deutschen Alexander Zverev seien das, was er benötige. "Das habe ich schon vor ein paar Jahren gebraucht, aber jetzt wahrscheinlich noch mehr, dass ich mit solchen Spielern die Vorbereitung mache."

2022 schließt Thiem nun ohne Titelgewinn auf der Tour ab, wie es schon 2021 der Fall war. Hatte er im Vorjahr aber nur bis Juni gespielt, ehe ihn die Handgelenksverletzung stoppte, war er heuer erst Ende März in Marbella eingestiegen. Er bilanziert heuer mit drei Halbfinaleinzügen - in Gstaad, Gijon und Antwerpen sowie auf Challenger-Ebene einem Finale in Rennes.