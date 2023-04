Angetrieben und vorbereitet von seinem neuen Trainer Ben Ebrahimzeh fand Thiem endgültig zurück zu alten Stärken. Wo, wenn nicht in Madrid, wo Thiem 2017 seinen ersten Einzug in ein Masters-1.000-Turnier geschafft hatte? Am Ende fehlte nur die letzte Konsequenz, die Österreichs Nummer eins auszeichnete, nicht die Technik. Der 29-Jährige bewies, dass er näher an die Spitze rückt.