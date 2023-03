Tennis: Thiem unterlag in der Ersten Runde von Indian Wells

Der ehemalige US-Open-Sieger 2020 hatte vor vier Jahren in Indian Wells mit einem Finalsieg gegen den mittlerweile zurückgetretenen Schweizer Roger Federer seinen bisher einzigen Masters-1000-Titel geholt, war wohl auch deswegen diesmal in Kalifornien per Wildcard im Hauptfeld dabei.

Eine solche "Freikarte" hat Thiem auch für das Masters-1000-Turnier in der übernächsten Woche in Miami in Händen.