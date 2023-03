Thiem und die (a)Sozialen Medien: Gebt ihm eine Chance!

Der Zweifel an den heimsichen großen Sportlern ist nichts Neues. Nur ein Beispiel aus der Tennisszene: Schon 1996 sagte man über Thomas Muster, dass er wohl nichts mehr gewinnen werde – ein halbes Jahr, nachdem er die Nummer eins war und in Zeiten, in denen er zumindest der drittbeste Spieler der Welt war.

Muster konnte es egal sein. Diese Meinung wurde gut versteckt von der Öffentlichkeit auf Wirtshaustischen geteilt, im besten Fall wurden Briefe geschrieben. In dieser schnelllebigen Zeit der Sozialen und oftmals vielmehr asozialen Medien, in denen selten Produkte fein geschliffener Gedanken zu Computer und Handy gebracht werden, offenbart sich die erzürnte Volksseele in Sekundenschnelle.

Thiem sollte diese Zeilen der wütenden Auswüchse nicht lesen. Sie können sich wieder ändern. Denn irgendwann haben es selbst die härtesten Kritiker eh schon immer gewusst – wenn „unser“ Dominic wieder weiter oben steht.

Übrigens: Thiem ist derzeit im Ranking noch immer der beste Österreicher.