Der in einem veritablen Tief steckende Dominic Thiem bekommt es beim Masters-Tennisturnier in Miami in der ersten Runde mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun. Gegen den Weltranglisten-59. hat Thiem eine 1:1-Bilanz. Der heuer in acht seiner neun Matches unterlegene Niederösterreicher ist im Ranking derzeit 106. und im Miami-Hauptfeld nur dank eine Wildcard dabei. Sollte sich Thiem gegen Sonego behaupten, würde er auf den als Nummer 23 gesetzten Briten Daniel Evans treffen.