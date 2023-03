Ein Mentalcoach über Thiem: "Die Familie ist nie ein guter Co-Trainer"

Man muss nicht die Ergebnisse der vergangenen Wochen unter die Lupe nehmen, man muss nicht die Weltrangliste studieren. Für eine Bestandsaufnahme des Tennisprofis und Menschen Dominic Thiem reicht einfach ein Blick auf seine bisher letzte Partie in der Nacht auf Donnerstag.

Mit einer vom Turnierveranstalter in Indian Wells ausgestatteten Wild Card unterlag die ehemalige Nummer drei der Welt dem Franzosen Adrian Mannarino nach harten Kampf, aber erneut fast beängstigend knapp 6:4, 4:6 und 6:7. Also die nächste knappe Niederlage. Dass Thiem nach 1:0-Satzführung im zweiten Durchgang bereits 4:1 führte und sogar im entscheidenden Tie-Break mit 5:3 vorne lag, rückt das derzeitige Problem noch eklatanter in den Vordergrund: Es liegt nicht in den Händen und den Beinen, sondern in einem anderen Körperteil. „Spiele gewinnt man auf diesem Niveau nur im Kopf“, sagt Tennis-Allrounder Alexander Antonitsch.