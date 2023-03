Stark im Aufwind

Durch den Halbfinaleinzug klettert Erler auf Platz 50 und Miedler auf Platz 51 im Doppel-Ranking, womit Letzterer sein bisher bestes Ranking (53.) toppt. Für die Wien-Sieger Erler/Miedler ist es das zweite ATP-Tour-Halbfinale in diesem Jahr nach Auckland.

Im Vorjahr hatte Österreichs neues etatmäßige Doppel in Wien gewonnen, 2021 in Kitzbühel. Und bei der Davis-Cup-Schlappe in Kroatien holten der 25-jährige Erler und der 26-jährige Miedler auch den einzigen Punkt für Österreich.