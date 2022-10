Wiener Festwochen: Historischer Tennis-Tag in der Stadthalle

Doppel-Triumph

Während Herwig Straka seine frohe Botschaft überbrachte, sorgten Alex Erler und Lucas Miedler für einen historischen Sieg in der Wien: Das tirolerisch-niederösterreichische Duo besiegte im Finale die mexikanisch-argentinische Arbeitsgemeinschaft Santiago González/Andrés Molteni 6:3, 7:6 und gewann als erstes rein österreichisches Duo in der Stadthalle. Im Vorjahr hatten die beiden schon als erste rot-weiß-rote Paaarung in Kitzbühel ein Turnier in Österreich gewonnen.