Daniil Medwedew stürmt in der Stadthalle ins Finale

Daniil Medwedew hat sich am Samstag im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Wien als erster Spieler für das Einzel-Endspiel qualifiziert. Der topgesetzte Russe fertigte in der mit neuerlich 9.500 Fans ausverkauften Stadthalle den Bulgaren Grigor Dimitrow nach 85 Minuten mit 6:4 ,6:2 ab. Im Finale am Sonntag (14.00 Uhr) trifft Medwedew auf den Sieger der Partie zwischen dem Kanadier Denis Shapovalov und dem Kroaten Borna Coric.