Tennis-Star Dominic Thiem wieder in den Top 100

Dominic Thiem ist seit Montag wieder ind en Top 100, der US-Open-Sieger von 2020 wird im neuen ATP-Ranking auf Rang 99 geführt. Trotz des Ausscheidens in der 1. Qualifikationsrunde in Adelaide. Thiem verzichtet zwar auf ein Antreten diese Woche bei einem ATP-Turnier, wird aber zumindest auf Exhibition-Niveau aufschlagen. Der 29-Jährige wird von 10. bis zum 12. Januar beim Kooyong Classic in Melbourne zu sehen sein.