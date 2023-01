Rätselraten um Tennis-Star Osaka: Absage heizt die Gerüchteküche an

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin hat ein verkorkstes Jahr hinter sich und ist im neuen Ranking auf einen Platz zurückgefallen, der sich gerade noch für die Top 50 ausgeht. Im vergangenen Jahr hatte sie Wimbledon aufgrund einer Achillessehnenverletzung verpasst, bei den French Open und US Open schied Osaka jeweils in der ersten Runde aus. Bei den Australian Open kam sie zumindest in die 3. Runde.

Die Absage wird Spekulationen rund um die sportliche Zukunft Osakas weiter anheizen, wird für Würze in der Gerüchteküche sorgen. In Paris 2021 hatte sie sich vor ihrem Zweitrunden-Match zurückgezogen, über längere Depressionsphasen gesprochen und bis zu den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland pausiert.