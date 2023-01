Australian Open ohne Venus Williams: Kein Besuch der „alten“ Dame

Der Rückzug der bald 43-jährigen Amerikanerin Venus Williams, die keine Angaben über ihre Verletzung machte, schmerzt nicht gar so. Ihre Haltbarkeitsdauer bei Turnieren ist beschränkt, in dieser Woche feierte sie in Auckland ihren ersten Match-Sieg seit Wimbledon 2021. Dennoch beachtlich und nicht gerade ein tagtägliches Phänomen: Sie ist in Neuseeland in ihre 30. Saison gestartet. Als Venus, deren 41-jährige Schwester Serena im September des Vorjahres zurücktrat, 1994 ihr erstes Profi-Spiel absolvierte, stand Carlos Alcaraz-Gonzalez (51) ebenso eher am Anfang einer Karriere, die ihn aber lediglich in spanischen Ranglisten in obere Gefilde führte. Als dessen Sohn Carlos jun. am 5. Mai 2003 geboren wurde, hatte Venus bereits vier ihrer insgesamt sieben Einzel-Titel bei den Grand-Slam-Turnieren geholt.