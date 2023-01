Tennis: Österreich in Bestbesetzung ins Davis-Cup-Duell mit Kroatien

Österreich plant das Davis-Cup-Duell mit Kroatien in Bestbesetzung zu bestreiten. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer nominierte für den Ländervergleich auf Hartplatz in Rijeka am 4. und 5. Februar das Quintett Dominic Thiem (ATP 102), Jurij Rodionov (122) und Dennis Novak (180) sowie die Doppel-Spezialisten Alexander Erler (Doppel 51) und Lucas Miedler (52). Filip Misolic (149) wurde aus dem Kader gestrichen.