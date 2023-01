Grippe: Marcel Sabitzer muss das Bayern-Trainingslager auslassen

Bellinghams Hoppala

In Dortmund musste die Maschine indes länger als geplant am Boden bleiben. Englands WM-Star Jude Bellingham hatte vor dem Abflug von Borussia Dortmund in das Trainingslager von Marbella seinen Reisepass vergessen. Erst als seine Mutter Denise das fehlende Dokument zum Dortmunder Flughafen gebracht hatte, gab es das „Go“. Der von vielen europäischen Topklubs umworbene 19-jährige Engländer nahm es mit Humor: Lächelnd hielt er den nachgelieferten Pass in die Höhe.