Von Thiem bis Grabher: Österreich als Tennismacht in Australien

Der 29-Jährige wird zwar im neuen Ranking in die Top 100 zurückkehren, für eine Teilnahme im Hauptbewerb der Australian Open brauchte er aber dennoch eine Wild Card (bei Ermittlung des Starterfelds im November war er nur die Nummer 105). In der Qualifikation, die am 9. Jänner startet, wird man aber andere ÖTV-Spieler sehen.

Jurij Rodionov zum Beispiel, der mittlerweile in der Bresnik-Akademie einen Aufwärtstrend erkennen lässt. Günter Bresnik schickte ihm mit Gary Muller auch einen bewährten Touring-Couch mit auf Reisen. Vor der Qualifikation in Melbourne wird noch in Canberra gespielt. „Dort will ich Fahrt aufnehmen und mich richtig akklimatisieren“, sagt der 23-Jährige, der mit einem Turniersieg beim Challenger Thiem bis wenige Punkte naherücken kann.