Thiem nach über sieben Monaten vor Rückkehr: "Ist wie bei Skifahrer"

Thiem spielt mit "geschütztem Ranking", allerdings wird dies für die Gesetztenliste nicht herangezogen. Beim am Montag startenden ATP-250-Turnier in Cordoba wird er aber noch gesetzt sein und daher voraussichtlich in der ersten Runde ein Freilos haben. Der Lichtenwörther, der auf der Tour bisher 17 Titel gewonnen hat, spielt erstmals in Cordoba.

Das Comeback wird für österreichische Fans des vierfachen Major-Finalisten live auf ServusTV zu sehen sein. "Cordoba ist von Dominic die ideale Wahl für das Comeback. Ein etwas kleineres Turnier, das auf seinem Lieblingsbelag gespielt wird - besser geht's nicht. Man darf sich aber natürlich nach so einer langen Pause keine Wunderdinge erwarten", meinte auch TV-Experte und Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung.