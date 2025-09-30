Tennis

Ofner meldet sich zurück: "... dann wird das schon passen"

Sebastian Ofner spielt wieder
Sebastian Ofner kehrt nach seiner Verletzungspause in Schanghai auf die ATP-Tour zurück und ist vor dem Duell mit dem Italiener Luca Nardi optimistisch.
Von Peter Karlik
30.09.25, 10:02
Sebastian Ofner trifft am Mittwoch in der ersten Runde des ATP1000-Turniers in Schanghai auf den Italiener Luca Nardi. Der Steirer steigt nach einer längeren Pause wegen Handgelenksproblemen wieder ins Geschehen ein und fühlt sich bereit für einen Angriff in den Spätherbst hinein.

"Mir geht es soweit wieder sehr gut. Ich habe die Akkus aufgeladen und auch viel trainiert", lässt Ofner aus Schanghai wissen. Am Anfang habe er viel an der Fitness gearbeitet, "seit zehn Tagen stehe ich wieder auf dem Platz". Vor der Pause hatte Ofner sechs Erstrundenniederlagen kassiert.

Mit den Bedingungen in der 25-Millionen-Einwohner-Metropole ist Ofner sehr zufrieden. "Die ersten Trainings waren wirklich gut. Es gibt sehr gute Trainingsbedingungen. Der platz ist nicht zu schnell. Das Wetter ist super. Alles ist top."

Den 21-jährigen Luca Nardi kenne Ofner. "Unser letztes Duell ist aber schon eine Zeit her. Ich weiß, was auch mich zu kommt. Ich bin ready." Doch das Spiel werde nicht zu sehr vom Gegner abhängen.  "Ich muss mich auf mein eigenes Spiel konzentrieren und meine Sachen erledigen. Dann wird das schon passen."

 

