Ofner meldet sich zurück: "... dann wird das schon passen"

Sebastian Ofner trifft am Mittwoch in der ersten Runde des ATP1000-Turniers in Schanghai auf den Italiener Luca Nardi. Der Steirer steigt nach einer längeren Pause wegen Handgelenksproblemen wieder ins Geschehen ein und fühlt sich bereit für einen Angriff in den Spätherbst hinein.

"Mir geht es soweit wieder sehr gut. Ich habe die Akkus aufgeladen und auch viel trainiert", lässt Ofner aus Schanghai wissen. Am Anfang habe er viel an der Fitness gearbeitet, "seit zehn Tagen stehe ich wieder auf dem Platz". Vor der Pause hatte Ofner sechs Erstrundenniederlagen kassiert.