Sabalenka zum dritten Mal en suite im US-Open-Halbfinale

Aryna Sabalenka hat sich am Mittwoch mühelos in ihr drittes US-Open-Halbfinale en suite gespielt. Die als Nummer zwei gesetzte Tennisspielerin aus Belarus hatte mit der erstmals in einem Major-Semifinale stehenden Chinesin Zheng Qinwen keine Mühe und fertigte diese nach 72 Minuten mit 6:1,6:4 ab. Im Halbfinale trifft Sabalenka nun auf Marketa Vondrousova (CZE-9) oder Madison Keys (USA-17). Das letzte Frauen-Viertelfinale wurde in der Nacht auf Donnerstag MESZ ausgetragen.

