Einer 19-Jährigen fliegen bei den US Open die Herzen zu

Coco Gauff ist einer der absoluten Lieblinge bei den US Open. Und sie ist die Hoffnung der Fans auf einen Heimsieg beim Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows. Mit einer fulminanten Leistung fegte die 19-Jährige im Viertelfinale über Jelena Ostapenko hinweg. In nur 67 Minuten war die Lettin mit 6:0, 6:2 abgefertigt, und diese hatte zuvor immerhin die Nummer 1 der Welt, Iga Swiatek, eliminiert.

Erstmals bei ihrem Heimturnier steht Gauff in der Runde der besten vier. In der Nacht auf Freitag trifft sie nun auf die Tschechin Karolina Muchova. „Das fühlt sich jetzt natürlich großartig an, aber vor mir liegt noch ein langer Weg“, sagte Gauff direkt nach dem Spiel noch auf dem Platz des Arthur Ashe Stadiums. Danach schnappte sie sich das Mikro und kündigte mit einem Freudenschrei das nachfolgende Spiel an: „Er ist die Nummer 1 der Welt, er hat 23 Grand Slams gewonnen. Hier kommt Novak Djokoviiiiic!“