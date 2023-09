Thiem und Depressionen? Ein verbaler Doppelfehler von Zverev

Thiem ging es in den Monaten nach dem Triumph im September 2020 zwar nicht bestens, aber sein Zustand grenzte an eine gewisse NormalitĂ€t im Sport. Oftmals betonte er, wie immer ehrlich, dass er nach dem Sieg in ein Loch gefallen sei. Ein Umstand, mit dem viele Sportler zu kĂ€mpfen hatten, auch Thomas Muster 1991. Und dass er seinen grĂ¶ĂŸten Titel im grĂ¶ĂŸten Tennis-Stadion der Welt unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern musste (keine Fans in der Corona-Zeit), schlug auf das GemĂŒt.

Es muss gesagt sein, dass es keine Schande ist, Depressionen zu haben. Aber es ist generell nicht der Job des Herrn Zverev, ĂŒber andere zu reden.