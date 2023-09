Zverev: "Dominic Thiem hatte ja quasi Depressionen"

Alexander Zverev und Dominic Thiem sind Freunde - die beiden verbindet vor allem aber auch ein gemeinsames Endspiel. Ein denkw├╝rdiges noch dazu: Bei den US-Open im Jahr 2020 musste sich der Deutsche dem ├ľsterreicher trotz 2-Satz-F├╝hrung geschlagen geben.

W├Ąhrend Thiem bei den US Open in diesem Jahr bereits ausgeschieden ist, steht Zverev nach einem F├╝nf-Satz-Krimi gegen Jannik Sinner im Viertelfinale. Damit wird der 26-J├Ąhrige auch ein Comeback in den Top-10 feiern.

Ôץ US Open: Hitler-Sager bei Zverev-Match