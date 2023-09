Fans beschimpft: Medwedew siegt und macht sich keine Freunde bei den US Open

Daniil Medwedew hat mit einigen Problemen bei den US Open die dritte Runde erreicht und mit seinem Verhalten für Aufsehen gesorgt. Der 27 Jahre alte Russe bezwang den Australier Christopher O'Connell in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) mit 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Dabei legte er sich unter anderem mit dem Publikum an. Weniger Mühe hatte Titelverteidiger Carlos Alcaraz beim 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) gegen den südafrikanischen Außenseiter Lloyd Harris.

