Djokovic verzichtet auf Pariser Masters-1000-Turnier

Der Serbe Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Tennisturnier Anfang November in Paris abgesagt. Der Weltranglistenerste begründete das am Mittwoch in der Belgrader Tageszeitung Sportski Zurnal damit, dass er da keine Punkte gewinnen könne. "Aber ich werde in Wien und London (ATP-Finals, Anm.) spielen", bestärkte Djokovic die Zusage für die Events davor und danach. Dass er nächste Woche volle 500 Zähler holen kann, ist so ein Glücksfall für das Erste Bank Open.

Djokovic hat das Pariser Hallenturnier 2019 gewonnen. Da eine wegen der Corona-Pandemie noch bis Jahresende geltende Regelung besagt, dass das bessere Ergebnis bei einem Turnier aus beiden Jahren für die Weltrangliste zählt, könnte der 33-Jährige auch bei einem Turniersieg nichts zusätzlich anschreiben. Rafael Nadal hingegen hat für Paris genannt und würde mit einem Finalsieg sein 36. Masters-1000-Turnier gewinnen. Damit würde er in dieser Wertung mit Rekordhalter Djokovic gleichziehen.

Der sieht dem gelassen entgegen. "Dieser Rekord ist nicht meine Priorität. Meine aktuelle Aufgabe ist, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um vor der nächsten Saison so viel wie möglich Abstand zwischen mir und meinen Verfolgern zu haben." Schon im März könnte Djokovic Roger Federer als Mann mit den meisten Wochen an der Weltranglistenspitze ablösen. "Ich will damit in die Geschichte eingehen und alles machen, um das zu ermöglichen. Es liegt alles in meinen Händen."