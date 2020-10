Fehlende Maske: Djokovic gibt Kindern Tennis-Lektion und erntet Kritik

Djokovic und die Maske

Eine eigentlich nette Aktion, die auch von vielen seiner Fans gefeiert wird. Doch es wäre nicht Djokovic, würde es auch nicht da Kritik geben: So gibt es vereinzelte Anmerkungen, wieso sich der Tennis-Star denn nicht an die Abstands- und Maskenregeln hält. Jenem Kind, dem er die Tennis-Lektion verpasst, schüttelt er auch die Hand. Zudem wird moniert, dass Djokovic mit dem Video nur sein ramponiertes Image aufpolieren will.

Djokovic wird in ein paar Tagen, ab 26. Oktober, beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle mit dabei sein. "Er kommt wahrscheinlich erst am Ende der Woche und hat viele Extrawünsche. Damit er perfekt performt, hat er ein Umfeld um sich, wo es vom Essen über Fitness Dinge gibt, die wir erfüllen müssen, das ist aber okay so", so Wiens Turnierboss und Thiem-Manager Herwig Straka.