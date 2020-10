Tennis-Manager Straka: „Die Stadthalle ist der sicherste Ort"

Freude auf das Turnier

Die Vorfreude auf die Nummer eins der Welt ist groß. Vergangenen Montag war klar, dass Novak Djokovic die Erste Bank Open in Wien mit seiner Anwesenheit beehrt. Verkündet hat es der 33-Jährige schon einen Tag vorher selbst. „In einem serbischen Medium hat er ausgeplaudert, dass er nach Wien kommt“, sagt Wiens Turnierboss Herwig Straka im Sport Talk auf schauTV.

Kontakt gab es schon vorher. „Wir haben in der ersten Woche der French Open intensiv gesprochen“, sagt Straka. Der Serbe ist nicht der einzige Topmann, der sich in Wien präsentiert. Im 32er-Feld wird es schon am ersten Turniertag, dem Nationalfeiertag, richtige „Kracher“ geben. „Es wird das am stärksten besetzte Turnier, das Wien je gesehen hat und überhaupt das schwierigste Turnier in dieser Saison, weil es einen kleineren Turnierraster als bei den Grand-Slam-Turnieren gibt“, sagt Straka, der darauf hinweist, „dass die Nummer 12 der Welt schon ungesetzt ist.“

Weltklasse in der Stadthalle

Sieben Top-Ten-Spieler sind am Start, insgesamt 16 Herren der Top 20. Lange war sogar Rafael Nadal ein Thema, „aber ihm war die Pause dann zu kurz.“ Schwierig wird es auch für Strakas Schützling Dominic Thiem. „Er kennt aber die Bedingungen sehr gut und hat den Vorteil, hier schon einmal den Titel geholt zu haben.“

Der Werbewert wird aber extrem hoch sein. Straka: „Das Turnier wird in 180 Ländern live übertragen.“