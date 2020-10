Die größten Tennis-Stars in Wien - als Connors seine Hose verlor

Dass sich die Stars in der Wiener Stadthalle die Türklinke in die Hand geben, ist keine absolute Sensation. Fast alle Großen ihrer Arbeitsgemeinschaft beehrten den 15. Wiener Gemeindebezirk. Nun hat Turnierboss Herwig Straka einen ganz dicken Fisch geangelt: Novak Djokovic wird ab 26. Oktober bei den Erste Bank Open aufschlagen. Einziger Wermutstropfen: Viele werden den Serben, der am Sonntag das French-Open-Finale gegen Rafael Nadal 0:6, 2:6 und 5:7 verloren hatte, nicht sehen. In den von Corona geplagten Zeiten sind nur 1.500 Zuschauer erlaubt.