Hammer: Novak Djokovic schlägt in Wien auf

Beim Wiener Stadthallenturnier reibt man sich die Hände. Novak Djokovic wird beim Erste Bank Open in der Stadthalle aufschlagen. Turnierboss Herwig Straka ist mit dem Serben, der am Sonntag das Paris-Finale gegen Rafael Nadal 0:6, 2:6 und 5:7 verloren hat, schon länger im ständigen Kontakt.

Der mittlerweile 33-jährige Serbe war schon zwei Mal in Wien, 2006 scheiterte er im Achtelfinale, 2007 trug er sich in die Siegerliste ein. Djokovic wird in Wien als Nummer eins der Welt starten. Die Auflage 2020 startet am 26. Oktober.