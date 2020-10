Nadal lässt Djokovic keine Chance und gewinnt Paris zum 13. Mal

Einzigartig! Überragend! Phänomenal!

Rafael Nadal wird dieser 11. Oktober dick in seiner Erfolgsliste unterstrichen sein, wie überhaupt in den Sportgeschichtsbüchern. Der Spanier schraubt mit seinem 13. Triumph den Rekord bei den French Open in die Höhe und hat damit auch Roger Federer in der ewigen Grand-Slam-Liste eingeholt. Der 34-Jährige schlug in einem unerwartet einseitigen Endspiel die Nummer eins der Welt, den Serben Novak Djokovic 6:0, 6:2, 7:5. Unfassbare Begleiterscheinung: Es war das 100. Mal, dass sich Nadal zu einem Sieg in Roland Garros gratulieren lassen durfte.

Bei zwei Niederlagen.

„Als Sportereignis des Jahres“, bezeichnete Tennis-Legende Boris Becker das Match. Weil der eine in Paris seit 2015 unbesiegt ist, weil der andere heuer noch kein Match verloren hat. In der 56. Auflage war der Motor des Sandplatzkönigs sofort auf Touren, Nadal nahm Djokovic drei Mal das Service ab.

Der Spanier gewann den ersten Satz 6:0, brauchte dafür aber 48 Minuten, Djokovic agierte nicht chancenlos, wie es das Ergebnis ausdrückt. Ein „Nullerl“ passierte Djokovic zuletzt im Vorjahr in Rom – auch gegen Nadal. Bei den French Open kassierte er zuletzt 2017 gegen Dominic Thiem die Höchststrafe.