Rafael Nadal & Lewis Hamilton: Rekordjäger in anderen Sphären

Nadal begann von ihnen am frühesten, er war 2005 gerade 19 Jahre alt geworden, als er sich seinen ersten von zwölf Siegerschecks bei den French Open auf das Konto überweisen konnte. Djokovic war bei den Australian Open 2008 20, Federer in Wimbledon 2003 21. Kein Wunder, dass alle vier den Karriere-Slam (Siege bei allen vier Majors) geholt haben. Obwohl jeder sein Lieblingsturnier hat: Nadal ist Rekordchamp bei den French Open (12), Federer in Wimbledon (8) und Djokovic bei den Australian Open (8). Nur bei den US Open stehen seit der Profi-Ära (1968) Sampras und Jim Connors auf einer Stufe mit Federer (5).

Nadal gegen Djokovic ist heute eben auch ein Kampf Nadal gegen Federer. Noch kein Paris-Finale hat der mittlerweile 34-Jährige verloren, es spricht also viel dafür, dass er heute den bereits 39-jährigen Schweizer einholt. „Ich werde alles dafür geben, dass dies passiert“, sagt der Spanier.

Der ewige Rivale Federer wird es, wie man es von ihm gewohnt ist, wie ein Gentleman hinnehmen. Schon vor Kurzem sagte er über Nadal: „Er tut dem Sport gut, er wird vielleicht als größter Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen.“ Auch, weil Rafa noch mehr Zeit hat als Roger.