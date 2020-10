Rafael Nadal, Respekt vor dem König von Paris

Die Coronakrise hat weltweit alles verändert, auch im Tennis: Große Einschränkungen für die Spieler, im Vergleich nur einer Handvoll Fans, Masken und Hygienemaßnahmen und auch für Sandplatzkönig Nadal nur sehr wenig Spielpraxis. Und gerade für Nadal, der Veränderungen hasst, dessen Getränke auf dem Platz immer in gewissem Abstand stehen müssen, der keine Linien betritt, war die Ausgangslage in seinem „umgebauten“ Wohnzimmer sehr schwer. Doch einmal König, „immer“ König. Wenn diesmal auch bei der Siegerehrung mit rosa Mund-Nasen-Schutz samt eigener Silhouette darauf.

Das hat der 34-jährige Mallorquiner eindrucksvoll bewiesen: Nicht nur in seinem vielleicht besten Match, sondern auch mit dem Titelgewinn ohne Satzverlust. Der so bescheidene Nadal gab zu: „Zweieinhalb Sätze lang habe ich großartig gespielt. Ich kann nichts Anderes sagen. Man kann so ein Ergebnis gegen ihn nicht haben, wenn das nicht der Fall ist.“