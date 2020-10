Straka zu Djokovic: "Einigung war schnell da", Nadal kommt wohl nicht

Nr. 28 muss in die Qualifikation

So schwierig für den Veranstalter die Zuschauer-Situation ist, so sehr ist allein die Aussicht auf Fans im Vergleich zu vielen anderen Schauplätzen wie zuletzt bei den US Open, aber auch bei den nach Wien letzten Turnieren in Paris-Bercy oder den ATP Finals fast ein Privileg: in New York, Paris und London wurde bzw. wird ohne Zuschauer gespielt.

In Sachen TV-Verbreitung erwartet Straka aufgrund der Ausnahmesituation, der Absage des gleichwertigen ATP-500-Events in Basel und der tollen Besetzung neue Rekorde. "Im TV werden wir Weltklasse-Quoten haben, natürlich mit dem Feld umso mehr. TV-mäßig werden wir durch die Decke schießen." Dies sei auch in Österreich, wo sowohl ServusTV als auch der ORF live übertragen werden, zu erwarten. "Beide haben zuletzt immer wieder Rekordquoten gehabt. Mit Dominic, aber auch bei anderen Spielen."

Eine Wiederholung des Vorjahressieges wird für seinen Schützling allerdings enorm schwer. Wien hat nur einen 32er-Raster, der "cut off" (letzter direkt qualifizierter Spieler) liegt bei nur 27. Dass heißt, aktuell müsste die Nummer 28 im Ranking in die Qualifikation. "Das gibt es nirgends. Selbst beim kleinsten 1000er-Turnier ist das kleinste in Paris mit einem 48er-Raster. Insofern ist die Titelverteidigung eine enorme Herausforderung", meint Straka, auch wenn es keinen Spieler im Feld gibt, den Thiem noch nicht geschlagen hat.

Fix ist schon jetzt: eine Wildcard neben Djokovic geht an Österreichs zweiten Top-100-Mann Dennis Novak, eine Qualifikations-Wildcard an Jurij Rodionov. "Ein bis zwei" Wildcards sind noch übrig.