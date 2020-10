Wie im Krimi: Tennis-Profi Querrey flüchtete aus der Quarantäne

"Schwerer Regelverstoß"

Als sich aber die russischen Gesundheitsbehörden meldeten und (wegen leichter Symptome) mit einer Verfrachtung in ein Spital drohten, ergriff die Familie die Flucht. Sie schlichen aus dem Hotel an den Flughafen und setzten sich per Privatjet in ein nahegelegenes Land ab, in welches die Einreise ohne negativen Coronatest möglich war.

Wo sich die Querreys, die alle drei positiv getestet worden waren, aufhalten, hält der Tennisprofi geheim, weil er keinen Ärger mit den dortigen Behörden will.

Die ATP sieht in Querreys Flucht einen "schweren Regelverstoß". Er könnte nun eine Strafe bis zu 100.000 Euro oder eine Sperre ausfassen. Für das Erste Bank Open in Wien hat Querrey nicht genannt, allerdings wollte er noch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (ab 2.11.) spielen.