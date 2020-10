Trotz Quarantäne: Cristiano Ronaldo flog zurück nach Italien

Cristiano Ronaldo flog einem Medienbericht zufolge trotz seiner Corona-Quarantäne am Mittwoch zu seinem Klub Juventus Turin in Italien zurück. Der Kapitän der portugiesischen Nationalelf war positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich deshalb am Dienstag in der Cidade do Futebol in Lissabon isoliert.

Der 35-Jährige, der nach Aussagen des portugiesischen Nationaltrainers Fernando Santos keine Krankheitssymptome aufwies, sei zum Flughafen von Lissabon gefahren worden, wo er an Bord eines Privatflugzeuges gegangen sei, berichtete die portugiesische Sportzeitung „A Bola“ weiter. In Turin werde er die Quarantäne fortsetzen.