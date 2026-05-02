Lukas Neumayer schied in Mauthausen im Halbfinale aus

Der Salzburger Lukas Neumayer hat beim ATP-100-Challenger in Mauthausen den Einzug ins Endspiel verpasst. Der 23-Jährige unterlag am Samstag im Halbfinale des Tennis-Sandplatzturniers dem Russen Roman Safiullin 3:6, 6:3, 2:6. Der ehemalige Weltranglisten-Top-40-Mann trifft im Endspiel am Sonntag auf Jaime Faria. Der Portugiese besiegte den 18-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch glatt mit 6:3, 6:2.