Tennis

Lukas Neumayer schied in Mauthausen im Halbfinale aus

Nach einem starken zweiten Satz musste sich der Salzburger Lukas Neumayer in Mauthausen dem Russen Roman Safiullin doch mit 3:6, 6:3, 2:6 geschlagen geben.
02.05.2026, 14:46

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Lukas Neumayer

Der Salzburger Lukas Neumayer hat beim ATP-100-Challenger in Mauthausen den Einzug ins Endspiel verpasst. Der 23-Jährige unterlag am Samstag im Halbfinale des Tennis-Sandplatzturniers dem Russen Roman Safiullin 3:6, 6:3, 2:6. Der ehemalige Weltranglisten-Top-40-Mann trifft im Endspiel am Sonntag auf Jaime Faria. Der Portugiese besiegte den 18-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch glatt mit 6:3, 6:2.

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Agenturen, peka  | 

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